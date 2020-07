Coronavirus, Brasile: morti centinaia di indigeni. Mea culpa del governo Bolsonaro sull’Amazzonia: “Lento contro deforestazione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Amazonas, Parà e Roraima. Sono questi i tre Stati brasiliani, tutti nella regione amazzonica, dove il virus ha colpito più duramente le popolazioni indigene. Le vittime, secondo l’Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib), sono 501, mentre quasi 15mila indios sono stati infettati dal Covid-19 nei villaggi e nelle aree urbane di tutto il Paese sudamericano. Una situazione già denunciata da settimane, complicata dalla mancanza di assistenza sanitaria, dalle intrusioni dei minatori illegali e dalla vulnerabilità al virus delle popolazioni indigene, che contano circa 850mila membri in tutto il Brasile. “Riteniamo che esista un concreto rischio di genocidio delle popolazioni indigene”, ha allertato l’avvocato Luiz Eloy Terena, in rappresentanza degli interessi di Apib. ... Leggi su ilfattoquotidiano

