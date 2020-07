Coronavirus, bollettino del 15 luglio: 17 morti (totale 34.984), 12.919 positivi, 195.441 guariti (Di mercoledì 15 luglio 2020) In aumento i ricoverati con sintomi, sono 777 (+9), in isolamento domiciliare ci sono 12.082 persone, in calo di 242 unità. I tamponi tornano a salire rispetto ai minimi di ieri (meno di 24 mila): ne sono stati effettuati 41.867, mentre il totale dei test da inizio emergenza ha superato i 6 milioni Leggi su firenzepost

