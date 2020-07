Coronavirus, bimba di 4 anni positiva al tampone: i genitori le fanno un altro test e risulta negativo, costretti alla quarantena e a tamponi forzati (Di mercoledì 15 luglio 2020) A Cosenza una bambina di soli 4 anni è risultata positiva al Coronavirus. La piccola, nei giorni scorsi, doveva effettuare un piccolo intervento chirurgico all’ospedale dell’Annunziata e prima del ricovero è stata sottoposta al tampone. Avuto l’esito positivo l’intervento è saltato e la piccola è stata rimandata a casa. Ai genitori è stato chiesto di rispettare la quarantena in attesa dei tamponi su tutta la famiglia. I genitori, dubbiosi per la positività della bambina, hanno fatto alla piccola un test pungidito risultato negativo, così hanno deciso di non rispettare alcuna regola anti ... Leggi su meteoweb.eu

