Coronavirus – Aumentano i guariti in Italia, si svuotano i reparti di terapia intensiva: il BOLLETTINO aggiornato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Situazione Coronavirus in leggero miglioramento in Italia. Stando ai dati forniti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 morti, 575 guariti e 163 nuovi casi di contagio. Attualmente in tutta Italia, sono 56 i pazienti presenti in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri, così suddivisi fra le varie regioni: 23 in Lombardia, 10 nel Lazio, 9 in Emilia Romagna, 8 in Piemonte, 3 in Veneto e 3 in Toscana. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 243.506 casi totali 34.997 morti 196.016 guariti Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è sceso a 12.493, così suddivisi: — ricoverati in ospedale (-,-%) 56 ricoverati in ... Leggi su sportfair

