Coronavirus, arrivi dal Bangladesh con certificati falsi: “Vanno responsabilizzati” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Stiamo seguendo da vicino la questione dei cittadini positivi al Covid-19 provenienti dal Bangladesh. Purtroppo c’e’ anche un tema di non responsabilita’ personale: tanti di loro hanno fatto certificati falsi per uscire dal proprio Paese e arrivare in Italia. E questa e’ una cosa gravissima, perche’ oltre a dichiarare il falso rischiano di contagiare altre persone in altri Paesi”. Cosi’ il presidente dell’Associazione dei medici stranieri in Italia, Foad Aodi, intervistato sul tema dall’agenzia Dire. “Quello che noi da tempo abbiamo consigliato a chi appartiene a questa comunita’ come ad altre- prosegue Aodi- e’ di dichiarare immediatamente se sono positivi al virus oppure di contattare subito il medico di ... Leggi su meteoweb.eu

