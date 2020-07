Coronavirus, 938 nuovi casi in Catalogna. Sudafrica scopre oltre 7mila poliziotti positivi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non si ferma la pandemia di Coronavirus nel mondo . Sono oltre 13,3 milion i i casi di contagio da Covid -19 a livello globale, con oltre 578mila decessi attribuiti alla malattia. Questo l'ultimo ... Leggi su quotidiano

Gli impianti di lavorazione della carne in Brasile hanno contribuito a diffondere Covid-19 in almeno tre luoghi diversi in tutto il paese. Lo si evince da uno studio del Ministero del Lavoro (MPT). "C ...

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 900 contagi, precisamente 938 casi di Covid-19, di cui 246 rilevati a Barcellona, 199 a Lleida e 138 a Segrià. Secondo il Dipartimento della Salute, ...

