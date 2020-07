Coronavirus, 8 positivi al funerale camerunense in Italia, è caccia ai 200 partecipanti: «Devono fare il tampone» (Di mercoledì 15 luglio 2020) PADOVA - Otto positivi alla commemorazione funebre, ora l'Usl cerca tutti i partecipanti. Sabato 4 si è svolta all?aperto, in un?area limitata dell?ampio... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si facc… - matteosalvinimi : Tra gli immigrati sbarcati ieri a Pozzallo in 11 sono risultati POSITIVI al Coronavirus. Al governo dico: SVEGLIA,… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.493 • Deceduti: 34.997 (+13, +0%) • Dimessi/Gu… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: In terapia intensiva ci sono 57 persone in totale - Misterx79767744 : RT @matteosalvinimi: Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si faccia… -