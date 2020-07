Coronavirus, 162 nuovi contagi e 13 morti nelle ultime 24 ore, crescono i ricoverati (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus dati 15 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 162 nuovi casi e 13 decessi. I nuovi positivi sono dunque in aumento rispetto ai 114 di ieri. Si registrano inoltre altri 13 morti, mentre ieri erano stati 17. Da ieri, comunque, si registrano zero decessi in quindici regioni. I casi totali dall’inizio dell’emergenza salgono così a 243.506; i decessi sono in tutto 34.997. Gli attualmente positivi sono 12.493, in calo di 426 unità nelle ultime 24 ore. I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri. (segue dopo la foto) Coronavirus dati 15 luglio: crescono i ricoverati, ma non in ... Leggi su urbanpost

