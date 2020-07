Coronavirus: 162 nuovi contagi, altri 13 morti. In Lombardia meno del 40% dei casi di oggi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in leggero aumento rispetto ai 114 registrati martedì. Le vittime sono invece 13, in calo dopo le 17 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri. I malati – gli attualmente positivi – sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore. La Lombardia fa registrare 63 nuovi casi di Coronavirus, pari al 38,8% del totale odierno nazionale, in risalita rispetto a ieri, ma sempre a livelli più bassi della media delle ultime settimane. I nuovi casi sono 21 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Emilia Romagna. In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

