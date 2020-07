Corona virus: Italia, 12493 positivi a test (-426 in un giorno) con 34997 decessi (13) e 196016 guariti (575). Totale di 243506 casi (162) Dati della protezione civile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 12493 positivi a test (-426 in un giorno) con 34997 decessi (13) e 196016 guariti (575). Totale di 243506 casi (162) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

