Coranavirus, aumenta il numero dei contagi: +162 (ieri erano 114). Cala il numero dei decessi: 13 (ieri erano 17) – Il bollettino della Protezione Civile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (15 luglio)Il bollettino del 15 luglio Ancora 162 nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, il totale dei casi fin dall’inizio del monitoraggio sale così a 243.506. aumenta quindi il conteggio giornaliero rispetto a ieri, quando si era registrato un aumento di 114 casi. Il 13 luglio, invece, se ne erano tracciati 169. Del totale dei casi di oggi, solo 63 sono stati registrati oggi in Lombardia. Gli attualmente positivi scendono a 12.493 (ieri il conteggio era di 12.919).Per quanto riguarda i decessi, si contano 13 nuove morti legate al Covid-19. ... Leggi su open.online

Entra in vigore oggi il nuovo decreto del presidente del Consiglio, che prorogafino al 31 luglio le misure per il contenimento del Covid-19. Un solo articolo e tre brevi commi in cui Palazzo Chigi rim ...Sono 163 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute i nuovi positivi sono in aumento rispetto ai ...