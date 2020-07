«Contattami, cerco te!», il manifesto elettorale di Caterina Zilio che fa discutere (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sta facendo discutere il manifesto elettorale di Caterina Zilio, candidata al consiglio comunale di Laterza (Taranto). Operatrice socio sanitaria, ha deciso di convincere i suoi potenziali elettori con il messaggio: «cerco te! Se hai voglia di cambiare, Contattami. Insieme si può». Zilio è stata nominata coordinatrice cittadina dei dipartimenti di «Puglia Popolare». Critiche le donne, complimenti dagli uomini Diverse le critiche sotto al post pubblicato su Facebook. «Che brutto autogol. Che immagine ricca di penosi stereotipi ai quali mai nessuna donna dovrebbe sottostare, per nessun motivo al mondo» si legge. Ci sono uomini che commentano: «Bellissima principessa. Bravissima. Ti voterei ... Leggi su open.online

"Contattami, cerco te". E in primo piano il decollete generoso. E' bufera in Puglia sul manifesto di Caterina Zilio, candidata al Consiglio comunale di Laterza (Taranto), nominata il 13 giugno scorso ...La scritta “Cerco te, se hai voglia di cambiare, contattami” e una foto con il décolleté in evidenza. Fa discutere il manifesto elettorale di Caterina Zilio, candidata al consiglio comunale di Laterza ...