Consiglio europeo, Conte: “O vinciamo tutti o perdiamo tutti”. Per il premier è cruciale chiudere entro luglio l’accordo sul Recovery fund (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Oggi o vinciamo tutti o perdiamo tutti, per questo riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio europeo sia assunta entro luglio e non sia svilita con soluzioni al ribasso. Sarebbe un errore politico e anche morale”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un’informativa alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. “Se non vogliamo essere travolti – ha aggiunto il premier – dobbiamo agire con coraggio porre in essere misure straordinarie, non abbiamo alternative. Venerdì e sabato parteciperò al Consiglio europeo ... Leggi su lanotiziagiornale

M5S_Europa : Mentre #Salvini è al #Papeete tra selfie e bagni in piscina, #Conte è al lavoro per mettere in sicurezza il futuro… - Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, mercoledì 15 luglio, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà alla Camera (ore 9) e al Senato… - Roberto_Fico : Adesso nell'aula di @Montecitorio per le comunicazioni del presidente Conte in vista del prossimo Consiglio europeo… - MPenikas : LN Consiglio europeo, Conte: “O vinciamo tutti o perdiamo tutti”. Per il premier è cruciale chiudere entro luglio l… - FidanzaCarlo : In diretta dalla Camera la replica di @GiorgiaMeloni alle comunicazioni di Conte sul prossimo Consiglio Europeo... -