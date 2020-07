Consiglio europeo, Conte: “Nessuno Stato può avvantaggiarsi a scapito di altri. Nazionalismi sono anacronistici e offrono solo paure” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La decisione sul Recovery Fund “è stata senza precedenti” e “modifica i termini del rapporto tra Commissione e governi nazionali. Adesso sono i singoli Stati a essere richiamati a una maggiore responsabilità indicando i propri progetti di rilancio. Tocca ora a noi, capi di Stato e di governo, assumere una decisione altrettanto coraggiosa. Quando sono in pericolo le fondamenta dell’Ue, nessuno Stato può avvantaggiarsi a scapito di altri. In questo grave tornante della storia Ue o vinciamo tutti o perdiamo tutti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo del 17 luglio. ... Leggi su ilfattoquotidiano

M5S_Europa : Mentre #Salvini è al #Papeete tra selfie e bagni in piscina, #Conte è al lavoro per mettere in sicurezza il futuro… - Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, mercoledì 15 luglio, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà alla Camera (ore 9) e al Senato… - SenatoStampa : ??Mercoledì 15 luglio in Aula???? - ForzaItaliaRM : RT @Montecitorio: Comunicazioni del Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT in vista del Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio… - ForzaItaliaRM : RT @renatobrunetta: Tra poco interverrò in Aula per il mio gruppo a seguito delle Comunicazioni del presidente @GiuseppeConteIT in vista de… -