Congedo COVID-19 esteso a 30 giorni: regole, novità e istruzioni Inps (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Decreto Rilancio (D.l. n. 34/2020) ha esteso il periodo di fruizione del Congedo COVID-19 (Congedo parentale straordinario) introdotto dal “Cura Italia” portandolo a 30 giorni rispetto ai precedenti 15. Il periodo di assenza, retribuito a carico dell’Inps, può interessare le giornate lavorative dal 5 marzo al 31 luglio 2020. Il Congedo, alternativo al bonus per servizi di baby-sitting o l’iscrizione ai centri estivi, è fruibile da parte di: lavoratori dipendenti del settore privato; lavoratori iscritti alla Gestione separata; autonomi iscritti all’Inps. La misura è estesa anche ai dipendenti pubblici, per i quali tuttavia la gestione e l’erogazione delle spettanze per i periodi di assenza ... Leggi su leggioggi

