Conferenza stampa Di Biagio: «Non siamo rassegnati. Futuro? Le cose possono cambiare» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gigi Di Biagio ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter: queste le parole del tecnico della SPAL Gigi Di Biagio ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter: queste le parole del tecnico della SPAL riportate da TMW. FINALE DI CAMPIONATO – «Dovremo riprendere le ultime interviste e sarei ripetitivo. Stiamo cercando qualcosa in più per tornare a essere come tempo fa. Penso sia lecito e doveroso avere una reazione, che in qualche modo sto cercando di avere, anche se domenica non l’abbiamo avuta. Non siamo andati bene per niente. rassegnati? No perché i segnali dall’allenamento arrivano. La situazione è difficile e penso che abbiano contributo ... Leggi su calcionews24

Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Meseberg la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e della Cancelliera della Repubblica… - BeppeSala : Ora a la @triennalemilano la conferenza stampa di aggiornamento del progetto #ForestaMI, insieme al Ministro dell'A… - europainitalia : ?? Segui in diretta la conferenza stampa con il Vicepresidente @MargSchinas e la Commissaria @SKyriakidesEU ???? Si… - PdCerviMi7 : La conferenza stampa #forestami @PierMaran @BeppeSala - pdmilano7 : @PierMaran #forestami la conferenza stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa 16 luglio: Noci Azzurri 2006, conferenza stampa di presentazione NOCI gazzettino 42 R5 alRo a Capitale, ecco l’ elenco tanto atteso

L’annuncio questa mattina nel corso della conferenza stampa streaming di presentazione dell’evento che potete rivedere integralmente sulla pagina Facebook del Rally di Roma Capitale (www.facebook.com/ ...

A Valenza il leghista Oddone sarà candidato sindaco. Forza Italia: “Nostro passo indietro per la città”

VALENZA – Manca solo il crisma dell’ufficialità, ma nel centrodestra valenzano i giochi in vista delle prossime elezioni sono fatti. Sarà il segretario cittadino della Lega Maurizio Oddone il candidat ...

L’annuncio questa mattina nel corso della conferenza stampa streaming di presentazione dell’evento che potete rivedere integralmente sulla pagina Facebook del Rally di Roma Capitale (www.facebook.com/ ...VALENZA – Manca solo il crisma dell’ufficialità, ma nel centrodestra valenzano i giochi in vista delle prossime elezioni sono fatti. Sarà il segretario cittadino della Lega Maurizio Oddone il candidat ...