Comune: Smart Business, ecco proposte per nuovo piano strategico

Roma – Rendere Roma piu' "Smart", piu' competitiva a livello internazionale e attrattiva per investimenti e capitali: e' l'obiettivo del Town Meeting Smart Business, che precede la stesura del piano strategico imprenditoriale di Roma Capitale. Partecipato da piu' di 80 protagonisti del panorama di riferimento, tra atenei, associazioni di categoria, imprese, operatori e istituzioni, collegati tramite una piattaforma online, l'evento ha catalizzato spunti e riflessioni per la definizione delle linee operative dello sviluppo cittadino, in chiave di innovazione economica, digitale, urbanistica e infrastrutturale. Tre gli obiettivi del piano strategico imprenditoriale: – individuare le strategie urbane finalizzate ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune Smart Comune: Smart Business, ecco proposte per nuovo piano strategico RomaDailyNews Mobilità integrata: a Dossena parte il servizio E-Vai PUBLIC

Il Comune di Dossena ha adottato l'innovativo modello di car sharing E-Vai PUBLIC che prevede l’utilizzo condiviso di un veicolo elettrico di ultima generazione tra amministrazione comunale e cittadin ...

Smart working e gabbie salariali: Tajani non la pensa come il sindaco Sala

Beppe Sala ha detto: “Torniamo al lavoro”, criticando lo smart working. E lei ... Insomma il sindaco di Milano dice stop, la ricerca condotta dal Comune di Milano dice “go”. Poteva essere un caso ...

