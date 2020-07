Comune di Bergamo, cambia il centralino Ecco cosa sapere per prenotare i servizi (Di mercoledì 15 luglio 2020) cambia il centralino del Comune di Bergamo: da qualche giorno infatti all’utente che contatta Palazzo Frizzoni al numero 035.399111 risponde una voce automatica che cerca di fare da guida per mettere più facilmente i cittadini in contatto con gli uffici e i servizi comunali. Leggi su ecodibergamo

FFdemarchi : C'è ancora tempo per iscriversi al webinar “LA GESTIONE DELL'#EMERGENZA NELLE ORGANIZZAZIONI'. Domani alle ore 17… - montagne_paesi : Ardesio è il secondo comune bergamasco ad opporsi al 5G - Montagne & Paesi - Dopo Bianzano, Ardesio è il secondo pa… - Stan42357253 : RT @confcoopbg: Intervista ad ampio raggio al presidente @GiuseppeGuerin1 oggi sulle pagine di Economia de L’Eco di Bergamo. Serve più capa… - socialBGnews : #Lallio deve rinunciare al Cre nonostante i 90.000 euro messi dal Comune - Nic628 : RT @Cesvi_NGO: #RinascimentoBergamo: Mauro Pezzetti, titolare della Pasticceria Salvi ci racconta la sua attività e la ripartenza grazie al… -