Comune assente, cittadini sciatti: Salerno, la Montecarlo… al contrario (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Via Cacciatore, via Fratelli del Mastro: siamo nella centrale zona ricompresa tra lo stadio Vestuti e la Cittadella giudiziaria eppure, per incuria ed immondizia, sembra di essere nelle periferie più dimenticate di qualche sperduta città del sud del mondo. Va detto che le responsabilità di uno scempio, divenuto tanto ordinario da non essere quasi più percepito come tale, sono di tutti: dell’organo di indirizzo politico del Comune la cui azione di controllo sui risultati del settore-ambiente (la città pulita) appare pressoché inesistente e – singolarmente – dei salernitani autori di tali abbandoni. Più strutturalmente il quadrante, che ha visto conferitasi rinnovata centralità dall’attivazione della Cittadella e dalla prossima ... Leggi su anteprima24

Il Comune di Napoli rende noto che sono stati nominati 38 messi appositamente formati che effettueranno le notifiche delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada e ai Regolam ...

Il 15 luglio di un anno fa l’ex scuola di via di Cardinal Capranica a Primavalle, abitata in modo spontaneo per quasi vent’anni da decine di famiglie in difficoltà abitativa, è stata sgomberata con l’ ...

