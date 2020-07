Come sorelle: arriva la vera madre, anticipazioni seconda puntata (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mercoledì 15 luglio in prima serata su Canale 5 arriva la seconda puntata di Come sorelle, la serie turca prodotta da İnci e İsmail Gündoğdu, gli stessi di Cherry Season e Bitter Sweet. La trama è un mix che ricorda Dinasty, Real Housewives di Napoli e This Is Us con ereditiere, sorelle a propria insaputa, futuri mariti violenti e un omicidio. Come sorelle, anticipazioni trama seconda puntata Il mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge nella villa Sinan, il figlio di Tekin, in pessimi rapporti con il padre. Deren torna a Izmir, e Azra e Ipek si occupano di eliminare la macchina di Tekin. Azra scopre che Cilem è stata rapita e che il suo futuro ... Leggi su tvzap.kataweb

