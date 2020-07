COME SORELLE, anticipazioni terza puntata di mercoledì 22 luglio 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mercoledì 22 luglio 2020, in prime time su Canale 5, vedremo la terza puntata della fiction turca COME SORELLE. Ecco anticipazioni e trame del terzo episodio:Leggi anche: Daydreamer, anticipazioni: SANEM scopre che EMRE e AYLIN sono compliciSinan, accusato dell’omicidio di Tekin, viene poi rimesso in libertà per mancanza di prove, ma ha l’obbligo di non abbandonare la città. Cahide decide che sposerà Cemal a condizione che lui stia lontano dalle sue figlie. In realtà tutto andrà a monte, perché Gulistan avviserà Cahide che Cemal non intende uscire davvero dalla vita delle sue ragazze. Azra e Cilem hanno un incontro casuale in un ristorante a Izmir e Cilem le giura che gliela ... Leggi su tvsoap

