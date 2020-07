Come Sorelle: anticipazioni terza puntata di mercoledì 22 luglio 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come Sorelle - Canale 5 Un omicidio da nascondere, un legame di sorellanza tutto da costruire. E’ composta da otto episodi Come Sorelle, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera. Per quale motivo le giovani Ipek (Sevda Erginci), Deren (Melis Sezen) e Cilem (Elifcan Ongurlar) non sono potute crescere insieme, ignorando il loro legame di parentela? E, soprattutto, fino a quando Azra (Ozge Ozacar) agirà indisturbata continuando a fingere di essere Cilem? Tanta carne al fuoco che troverà completa risoluzione soltanto tra otto settimane. Ecco le anticipazioni puntata per puntata della fiction. Come Sorelle: anticipazioni terza puntata di ... Leggi su davidemaggio

