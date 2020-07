Come sorelle, anticipazioni seconda puntata (Di mercoledì 15 luglio 2020) Inizia ad entrare nel vivo la vicenda di Come sorelle, la nuove serie tv turca che Canale 5 propone quest'estate in prima serata. Nella seconda puntata, in onda questa sera, 15 luglio 2020, alle 21:20, le protagoniste, dopo aver ucciso Tekin (Yurdaer Okur), devono vedersela con le conseguenze delle loro azioni, ma anche con la verità sulla loro famiglia.Le anticipazioni della seconda puntata Nella seconda puntata, assistiamo all'arrivo nella villa di Sinan (Seçkin Özdemir), figlio di Tekin, con cui aveva un pessimo rapporto. Mentre Deren (Melis Sezen) torna a Smirne, Azra (Özge Özacar) ed İpek (Sevda Erginci) devono pensare a Come disfarsi dell'auto della vittima, ed eliminare ... Leggi su blogo

QuiMediaset_it : Al via domani sera in prima tv assoluta su #Canale5 #ComeSorelle - SerieTvserie : Come sorelle, anticipazioni seconda puntata - tvblogit : Come sorelle, anticipazioni seconda puntata - icarvsplume : Buon mercoledì amici, segnalo la seconda puntata di Come Sorelle stasera su canale 5. Perché due serie turche al giorno sono meglio di una ?? - ddisgustata : RT @iloveshirbert: Anna Anna posso dormire quí?? Non ho mai dormito in un letto tutto mio , a casa siamo tanti dormiamo così , tranquilla n… -