Come scongiurare un nuovo tsunami di Coronavirus? Tra le armi a disposizione “c’è anche la tecnica della sorveglianza sentinella” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un drappello di “sentinelle del Coronavirus” da attivare sul territorio per scongiurare un nuovo tsunami di Coronavirus: lo propone l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’università di Pisa e a capo della task force per l’emergenza in Regione Puglia. “Più che prevedere il futuro, nel controllo di una epidemia è importante accorgersi per tempo di quello che sta succedendo sul territorio. Se avessimo potuto sapere a dicembre che il virus era già arrivato in Italia, l’ondata pandemica avrebbe avuto tutto un altro aspetto e forse avremmo potuto evitare il lock-down. E’ quello che serve ora per evitare una seconda ondata: sorvegliare attentamente il territorio. Fra le varie ... Leggi su meteoweb.eu

