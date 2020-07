Come Atlantia vola in Borsa dopo l’accordo con il governo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Stamattina, dopo l’annuncio dell’accordo tra governo e Benetton su Autostrade per l’Italia, spiegato nel dettaglio dal comunicato del consiglio dei ministri, è partita la Ola dei grillini per la grande vittoria di Giuseppe Conte. Il viceministro Stefano Buffagni ha scritto che “per la prima volta c’è un governo che non si piega ai poteri forti: i Benetton cedono davanti al governo; i Benetton escono da Autostrade; i Benetton pagano miliardi di danni ai cittadini prima di andare via!”. Il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra ha affermato che “Chi ha sbagliato non gestirà più concessioni autostradali che venivano considerate un pozzo di San Patrizio regalato a privati per un pugno di lenticchie. Questo è un risultato ... Leggi su nextquotidiano

ricpuglisi : Come mai @GiuseppeConteIT si fa ridicolmente ricattare dai grillini più [...] su Atlantia? - niccneime : @Desmo22637182 @Vandauga @UmbertoNew ma lei dove si informa? atlantia oltre ai 3,4 miliardi già offerti per risarci… - hockey_yel_red : RT @Il_Sovrano: Non illudetevi, vi dico io come finirà, adesso CDP riparerà tutte le autostrade, ponti e caselli, poi una volta messo tutto… - neXtquotidiano : Come #Atlantia vola in Borsa dopo l’accordo con il governo #Autostrade Il titolo segnava un rialzo teorico del 23… - moliveri70 : Terza considerazione: a chi pensa in una sconfitta dei #benetton, vi siete chiesti come mai in borsa il titolo… -