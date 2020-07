Circeo: arrestato 30enne per violenza sessuale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella giornata di ieri, 14 luglio 2020, a San Felice Circeo, i militari dell’arma del luogo, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Latina, traevano in arresto un cittadino indiano 30enne, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, dovendo scontare la pena residua di mesi cinque di reclusione, poichè riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale. l’arrestato, espletate le formalità di rito, sarà condotto presso la casa circondariale di roma rebibbia per l’espiazione. Circeo: arrestato 30enne per violenza sessuale su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

