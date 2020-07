Cile, cani addestrati per scovare il Covid-19 negli umani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Cile è il primo paese al mondo che sta addestrando i cani a scovare le persone che potrebbero avere il Covid-19. Annusando gli esseri umani, infatti, i labrador e i golden retriver sarebbero in ... Leggi su quotidiano

Roma, 15 lug. (askanews) - La polizia cilena sta addestrando dei cani usualmente impiegati per la scoperta di droga ed esplosivi per identificare le persone positive al coronavirus: quanto pubblica il ...