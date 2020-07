Ciclismo: inviato alle regioni il nuovo protocollo di sicurezza (Di mercoledì 15 luglio 2020) La FederCiclismo ha inviato all’esame delle regioni il nuovo testo contenente i protocolli di sicurezza per la ripresa delle gare in quei territori che hanno autorizzato le attività ciclistiche. Il presidente Di Rocco ha firmato lunedì la delibera per far entrare in vigore il protocollo di attuazione della Federazione Ciclistica italiana, redatto dalla Commissione per la Tutela della Salute della FCI. Cancellate alcune norme di distanziamento sociale, da cui deriva la possibilità di svolgere anche attività in gruppo. Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo - Redatto il nuovo protocollo di sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo inviato Ciclismo: inviato alle regioni il nuovo protocollo di sicurezza Sportface.it Approvate le linee guida per la ripresa delle gare

Il Consiglio federale della Federciclismo del 9 luglio 2020 ha deciso di inviare le linee guida all’esame delle Regioni che hanno aperto a gare di gruppo e sport di contatto. Il presidente Di Rocco ha ...

Ciclismo, una piazza a Firenze intitolata a Gastone Nencini

Firenze,15 luglio 2020 - Un altro importante e significativo riconoscimento per Gastone Nencini, questa volta da parte del Comune di Firenze, che dedicherà al grande campione di ciclismo mugellano una ...

Il Consiglio federale della Federciclismo del 9 luglio 2020 ha deciso di inviare le linee guida all’esame delle Regioni che hanno aperto a gare di gruppo e sport di contatto. Il presidente Di Rocco ha ...Firenze,15 luglio 2020 - Un altro importante e significativo riconoscimento per Gastone Nencini, questa volta da parte del Comune di Firenze, che dedicherà al grande campione di ciclismo mugellano una ...