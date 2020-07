Ciclismo – Il Lombardia 2020: percorso e altimetria della 114ª edizione (Di mercoledì 15 luglio 2020) È stata presentata oggi presso la sede di UBI Banca, che ne sarà anche lo sponsor principale, la 114ª edizione de Il Lombardia. La corsa è in programma il 15 agosto. Il percorso ricalca nella sua interezza quello della passata edizione, vinta dall’olandese Bauke Mollema e dedicata al ricordo del campione bergamasco Felice Gimondi. Partenza da Bergamo in direzione sud attraversando nei primi 40 km la pianura bergamasca per risalire la val Cavallina fino a Casazza dove si affronta la prima salita della corsa il Colle Gallo. Colle seguito da una discesa veloce fino a rientrare dalla val Seriana su Bergamo. Ci si immette quindi nuovamente in strade di pianura che conducono in Brianza. Passaggio breve per Colle Brianza e discesa su Pescate per ... Leggi su sportfair

