Ciclismo, il Giro di Lombardia partirà da Bergamo: “Una ripartenza simbolica” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La partenza del Giro di Lombardia da Bergamo “ha molto di simbolico”, secondo il sindaco Giorgio Gori, che definisce “assurdo” il 2020 a causa del Coronavirus. “La ripartenza della città – afferma Gori durante la presentazione della 114esima edizione della corsa – passa anche dal Giro di Lombardia: Bergamo si lascia alle spalle le dolorose vicende della scorsa primavera e si rilancia al mondo per quelli che sono, luoghi d’arte, di cultura, di fascino e di grande sport, ancora più belli e forti di prima”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo, il Giro di #Lombardia partirà da #Bergamo - DivinaCommediaQ : RT @news_forlicesen: Ciclismo, Giro di Romagna per Dante Alighieri: ecco le quattro maglie - news_forlicesen : Ciclismo, Giro di Romagna per Dante Alighieri: ecco le quattro maglie - torinosportiva : Il 'Giro d'Italia' di Paola Gianotti ha fatto tappa a Nichelino (FOTO) - CarloAl87550029 : @loris_assi Un po’ come dividere nel ciclismo le vittorie nelle grandi classiche di 1 giorno e le vittorie nelle ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Giro Ciclismo, Giro di Romagna per Dante Alighieri: ecco le quattro maglie ForlìToday Gori, Giro Lombardia è ripartenza Bergamo

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - La partenza del Giro di Lombardia da Bergamo "ha molto di simbolico", secondo il sindaco Giorgio Gori, che definisce "assurdo" il 2020 a causa del Coronavirus. "La ripartenza ...

Pedalare con Dynamo Camp: tra giovani e beneficenza

Pedalare assume un valore ancora più intenso se si aggiunge uno scopo benefico. È con questo obiettivo che nasce l’iniziativa “2+Milioni di km”, ideata e organizzata da Bikevo con la partnership della ...

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - La partenza del Giro di Lombardia da Bergamo "ha molto di simbolico", secondo il sindaco Giorgio Gori, che definisce "assurdo" il 2020 a causa del Coronavirus. "La ripartenza ...Pedalare assume un valore ancora più intenso se si aggiunge uno scopo benefico. È con questo obiettivo che nasce l’iniziativa “2+Milioni di km”, ideata e organizzata da Bikevo con la partnership della ...