Ciclismo, Gori: "Il Giro di Lombardia ha molto di simbolico quest'anno" (Di mercoledì 15 luglio 2020) BERGAMO - La partenza del Giro di Lombardia da Bergamo "ha molto di simbolico", secondo il sindaco Giorgio Gori , che definisce "assurdo" il 2020 a causa del Coronavirus. "La ripartenza della città - ... Leggi su corrieredellosport

Avremo al via grandi atleti di livello internazionale e sono fiducioso che questa edizione de Il Lombardia sarà un momento di rilancio per il ciclismo e non solo”. Partenza e arrivo Per il Comune di ...Gori: “Ripartenza della città” "La ripartenza della città - afferma Gori durante la presentazione della 114esima edizione della corsa - passa anche dal Giro di Lombardia: Bergamo si lascia ...