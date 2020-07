Chrome limita il tracciamento dei cookie e le notifiche fastidiose (Di mercoledì 15 luglio 2020) Google Chrome limita il tracciamento dei cookies (immagine: Google)È arrivato l’aggiornamento per Google Chrome che limiterà ulteriormente il tracciamento dei cookie e le notifiche che alcuni siti presentano con fastidiosa insistenza. L’aggiornamento arriva con qualche di ritardo poiché Google ha scelto di procedere a rilento con la cadenza di rilascio degli update a causa della pandemia. https://www.youtube.com/watch?v=1XBUeaqjTA4 Con questo aggiornamento Chrome rimuoverà le versioni precedenti del Transport Layer Security, il protocollo crittografico progettato per garantire la sicurezza delle comunicazioni su una rete di computer, sostituendole con versioni più aggiornate e compatibili ... Leggi su wired

Google interviene sul tracciamento degli utenti tramite cookie imponendo che questi siano per impostazione predefinita utilizzabili solo sul sito d'appartenenza È arrivato l’aggiornamento per Google ...Una nuova funzione di Google Chrome permette di risparmiare i dati del traffico: punta tutto sulla modalità Lite per i video Risparmiare sul traffico dati quando navighiamo su internet potrebbe essere ...