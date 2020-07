Chiusano, nuova positività al Covid-19: l’annuncio del sindaco De Angelis (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiChiusano San Domenico (Av) – “Si comunica che un nostro giovane concittadino è risultato essere positivo al Covid-19. Si tratta di un soggetto asintomatico a cui è stato fatto il tampone in quanto nei giorni scorsi ha sostenuto le visite militari. Ovviamente il ragazzo sta bene e per completezza di informazione tengo a precisare che lo stesso attualmente non si trova nel nostro paese ma in quarantena presso la Caserma di Roma”. Così il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis. “Ho predisposto per la giornata odierna prima i test veloci (risultati negativi) e poi i test sierologici per tutta la famiglia (in attesa di esito), mentre nella giornata di domani insieme all’Asl ho ritenuto opportuno effettuare uno ... Leggi su anteprima24

