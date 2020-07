Chiesa Juventus, colpo in vista? Rottura con i viola: rifiutato il rinnovo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chiesa Juventus – Uno degli obiettivi del Calciomercato Juventus, Federico Chiesa, non sembra vivere il suo miglior momento con la Fiorentina. E lo testimonia l’ultimo gesto, forse uno sfogo, fatto dopo un sofferto pareggio ottenuto dalla sua squadra. Il gesto è stato criticato dai tifosi viola, come riporta anche violanews. Subito dopo la rete Chiesa si è portato il dito verso il naso, come se avesse voluto zittire qualcuno. Tuttosport si chiede chi sia il destinatario del gesto del calciatore. Escludendo sia i tifosi viola che il tecnico Iachini, che del resto lo ha mandato in panchina perché preferisce avere un calciatore fresco e scattante nella fase finale dei match. Chiesa ... Leggi su juvedipendenza

