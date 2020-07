Chicago Fire, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Torna questa sera su Italia 1 in prima serata l’appuntamento con Chicago Fire, la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 del Chicago Firehouse. anticipazioni Chicago Fire: ecco gli episodi in onda questa sera Nel primo episodio ‘Tutte le prove‘ Gorsh sostituisce Boden nel comando della 51, ma è inadatto al ruolo: non è in grado di gestire le emergenze. La giornalista Naomi torna da Casey per chiedergli informazioni e si avvicina a lui, mentre Cruz tenta di insegnare lo spagnolo al resto del gruppo. Benny Severide viene ricoverato per un ictus. Nel secondo episodio ‘La cosa più ... Leggi su ilcorrieredellacitta

"Chicago fire" è una delle serie tv più amate dal pubblico ed è giunta ormai alla settima stagione. La serie tv "Chicago Fire" nata dalle penne di Derek Haas e Michael Brandt e prodotta da Dick Wolf ...

