Chiara Ferragni, il racconto dei problemi di salute del figlio Leone: «È stato operato» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chiara Ferragni, Fedez commosso: «Leone sembrava fosse sordo. È stato operato». Nell'ultima puntata della prima stagione di Muschio Selvaggio, il podcast firmato da Fedez e Luis Sal, la super ospite è stata Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale si è raccontata a 360 gradi, dagli esordi della sua carriera ad oggi. Parlando dell'importanza che può avere la condivisione, anche sui social, Fedez ha raccontato un episodio molto privato della loro vita: (Continua...) «Quando è nato Leone sembrava fosse sordo a livello neurologico, successivamente ha dovuto fare un'operazione. Per noi neogenitori era un'esperienza delicata, che nessuno dei nostri conoscenti ... Leggi su howtodofor

Britney Spears, anche Chiara Ferragni si unisce all’appello #FreeBritney per liberarla dalla tutela del padre

L'ultima ad unirsi all'appello è stata Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che nelle ultime ore ha ripostato la vicenda nelle sue Stories di Instagram. Ma la campagna #FreeBritney, lanciata dai ...

