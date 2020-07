Chi ha insegnato al 12enne che ha minacciato Zaha che i neri sono stronzi? Si arrestasse la sua famiglia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Libero commenta l’arresto di un tifoso 12enne dell’Aston Villa per aver rivolto offese e minacce razziste all’attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha. L’individuazione del responsabile è stata estremamente solerte, e le parole di condanna da parte del club e della polizia decisamente forti. Ma nessuno che si sia preso la briga di andare a cercare chi ha insegnato a questo bambino a essere razzista. Gli insulti razzisti a giocatori di colore, scrive il quotidiano, non sono una novità. Ma è una novità “l’età del minaccioso razzista: 12 anni. E lo è anche il fatto che sia stato non solo rapidamente identificato, ma anche arrestato. E lo è anche che, come se nessuno si fosse accorto dell’anagrafe del reo, nessuno si sia posto ... Leggi su ilnapolista

napolista : Chi ha insegnato al 12enne che ha minacciato Zaha che i neri sono stronzi? Si arrestasse la sua famiglia Libero si… - 72PaSu : @CChiumm @RobotGufo @azangrillo a parte che non sa di quale gravità sarebbe la seconda volta. Ma un po' di rispetto… - LuciaLaVita1 : RT @GianniMagini: @73Orlando73 @DinoGiarrusso @Mov5Stelle Ma a te, di preciso, chi te l'ha insegnato che nel M5S vige il 'nonnismo'? A te,… - rainboyfriends : RT @ahputain_: skam è casa, un rifugio dove ti accettano per come sei non interessa se sei di colore,se sei gay o se sei musulmano a loro e… - elisabettap38 : RT @GianniMagini: @73Orlando73 @DinoGiarrusso @Mov5Stelle Ma a te, di preciso, chi te l'ha insegnato che nel M5S vige il 'nonnismo'? A te,… -