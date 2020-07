Chi è Emmeline Pankhurst, la prima suffragetta che ha lottato per il voto alle donne (Di mercoledì 15 luglio 2020) Emmeline Pankhurst è stata una leader del movimento delle Suffragette in Inghilterra, nonchè la fondatrice del Women’s Social and Political Union. La vita di Emmeline Pankhurst Emmeline Pankhurst nacque il 15 luglio 1850 nel Regno Unito. Entrambi i genitori partecipavano attivamente con il partito liberare alla lotta contro la schiavitù e i diritti delle donne. Spirito che, … Leggi su periodicodaily

