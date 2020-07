Chi è Angharad Wood, curiosità e biografia sulla fidanzata di Riccardo Scamarcio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Angharad Wood è la fidanzata di Riccardo Scamarcio e pare che si siano sposati in segreto. Quello che è certo è che la coppia ha avuto un figlio, il primo per l’attore. Angharad Wood è una manager inglese. Ha circa 46 anni, 7 anni in più di Scamarcio, ma questo sembra non essere un problema per i due. Infatti, nonostante i numerosi impegni, la manager e l’attore (entrambi di fama internazionale) sono riusciti sempre a vedersi e a portare avanti la loro relazione. In più, secondo Il fatto Quotidiano, i due si sarebbero anche sposati in gran segreto, lontano da occhi indiscreti. Infatti, la donna porterebbe una fede al dito. La donna ha già una figlia avuta da una precedente ... Leggi su nonsolo.tv

