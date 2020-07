Cerignola, operaio morto nel silos: condannato titolare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Cerignola - condannato a 1 anno e undici mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena, Francesco Cirulli, titolare dello stabile di Cerignola in cui nel 2010 perse la vita l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CERIGNOLA - Condannato a 1 anno e undici mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione della pena) Francesco Cirulli, titolare dello stabile di Cerignola in cui nel 2010 perse la vita l’opera ...È mancato lunedì pomeriggio, all'età di settant'anni Savino Borrelli, residente a San Giorgio Canavese, originario di Cerignola, in Puglia. Borrelli, conosciuto da tutti come Saverio, aveva lavorato p ...