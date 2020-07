Centro estivo abusivo a Torino: chiuso maneggio (Di mercoledì 15 luglio 2020) A San Gillo, in provincia di Torino, è stato scoperto un Centro estivo per bambini abusivo. La Guardia di Finanza è intervenuta in un maneggio, dove il titolare aveva allestito il Centro per ragazzi tra i 10 e 12 anni.Condizioni igieniche precarie e alimenti di dubbia provenienza, locali adibiti a cucina che presentavano segni di muffa: una struttura che non aveva alcuna autorizzazione e risultata parzialmente abusiva, dove il servizio mensa avveniva in assenza di autorizzazioni sanitarie. Inoltre sono stati sequestrati quaranta chili di carne, privi di qualsiasi etichettatura. L’imprenditore, un cinquantenne torinese, non e’ stato in grado di fornire alcuna giustificazione. All’interno dello spazio ludico, con tanto di maneggio, si ... Leggi su nuovasocieta

