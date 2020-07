CENSIS, Maietta: “Agricoltura strategica per il rilancio dell’economia” (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – “In un momento di feroce competizione per le risorse l’agricoltura si mostra essenziale per rilancio economia. E dopo il Covid-19 questo è ancora più evidente”. Ad affermarlo è Francesco Maietta, responsabile politiche sociali CENSIS, a margine della presentazione del primo rapporto dell’Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-CENSIS. Quali gli obiettivi e i principali risultati emersi da questo studio? “L’obiettivo del rapporto è raccontare l’evoluzione di un settore che nel tempo è stato vitale, dinamico, si è rigenerato, è diventato attrattivo per giovani che vogliono fare impresa rispondendo ai bisogni e anche al cambiamento degli stili alimentari degli italiani. Il Covid-19 ha cambiato la nostra vita e ... Leggi su quifinanza

