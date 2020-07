CENSIS, De Rita: “Prossimità nuovo valore nell’agricoltura post Covid” (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – “I cicli storici si legano ma hanno movimenti lentissimi. Se un eventuale cambiamento di ciclo si potrà valutare solo fra 5 o 10 anni, oggi il problema per gli agricoltori è il cambiamento di filiera dettato dal ritorno al valore della prossimità”. È quanto ha affermato il il presidente del CENSIS, Giuseppe De Rita in occasione della presentazione del primo rapporto dell’Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-CENSIS. Il mondo dell’agricoltura sta attraversando una fase di cambiamento che vede l’emergere di nuove tendenze. Pensa che l’attenzione per un consumo di prossimità andrà a rivoluzionare l’attuale modello di produzione e distribuzione? “Certamente lo cambia. Il modello di produzione e consumo in ... Leggi su quifinanza

