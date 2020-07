Catania, tempo scaduto: stipendi non pagati e club rischia due punti di penalizzazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il countdown è scaduto: il Calcio Catania non è riuscito a pagare gli stipendi ai calciatori entro oggi. Da quanto trapela da Torre del Grifo le somme erano disponibili ma è mancata la email di autorizzazione dei soggetti preposti a dare il via al presidente Gianluca Astorina di fare i bonifici a calciatori e dipendenti. Il termine ultimo per saldare i pagamenti degli stipendi di marzo, aprile e maggio 2020 dunque è scaduto e adesso per il Calcio Catania è in arrivo una penalizzazione di due punti da scontare nel prossimo campionato. Catania, tempo scaduto: stipendi non pagati e club ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Catania, tempo scaduto: stipendi non pagati e club rischia due punti di penalizzazione - - Elena230 : @22Alex87JUVE Tempo fa è accaduta la stessa cosa a Catania - luxia_kpopworld : @saraaactln La situazione è la stessa anche a Catania anzi per fortuna ora il tempo si è calmato - utsukushibyun : Io: sto sempre a casa Tempo: sOLE SOLE SOLE Io: devo uscire con amici che non vedo da 7 mesi Tempo: FACCIAMO DIL… - ANSA_med : Fotografia: 100 autori a Catania raccontano il lockdown. Esposte a Catania 122 immagini di un tempo sospeso da Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania tempo Meteo: piogge e temporali su Catania, ma da giovedì torna il sole CataniaToday Il maltempo fa 2 vittime a Palermo, strade trasformate in fiumi

Un violento nubifragio ha fatto due morti oggi a PALERMO. Nel capoluogo siciliano, in alcune zone, questo pomeriggio sono caduti fino a 125 millimetri di pioggia. Un record per questo periodo. Le vitt ...

Meteo Catania oggi mercoledì 15 luglio: nubi sparse

Meteo Catania previsioni del tempo di oggi mercoledì 15 luglio : nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo di mercoledì 15 luglio . Rimani connesso con MeteoWeek. Meteo ...

Un violento nubifragio ha fatto due morti oggi a PALERMO. Nel capoluogo siciliano, in alcune zone, questo pomeriggio sono caduti fino a 125 millimetri di pioggia. Un record per questo periodo. Le vitt ...Meteo Catania previsioni del tempo di oggi mercoledì 15 luglio : nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo di mercoledì 15 luglio . Rimani connesso con MeteoWeek. Meteo ...