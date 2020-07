Catania: Ediservice, 'stupore per sentenza, impugneremo la condanna' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Tribunale di Catania ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione ciascuno per frode allo Stato i vertici di Ediservice, società che edita il 'Quotidiano di Sicilia'. S 'Tuttavia attendiamo di ... Leggi su tvsette

cesaregiorgian1 : Catania: frode su copie vendute, condannata la società Ediservice - TV7Benevento : Catania: Ediservice, 'stupore per sentenza, impugneremo la condanna'... -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Ediservice Catania: Ediservice, 'stupore per sentenza, impugneremo la condanna' La Sicilia Catania: Ediservice, 'stupore per sentenza, impugneremo la condanna'

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - "Con riferimento alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, Prima Sezione penale, che ha affermato la responsabilità degli organi della società Ediservice, pur ...

Catania, frode su copie vendute, condannata Ediservice

È la società che edita il "Quotidiano di Sicilia". Un anno e sei mesi di reclsuione ciascuno per Sono Carlo Alberto Tregua (presidente), Filippo Anastasi (vice presidente) e Sebastiano Urzì (consulent ...

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - "Con riferimento alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, Prima Sezione penale, che ha affermato la responsabilità degli organi della società Ediservice, pur ...È la società che edita il "Quotidiano di Sicilia". Un anno e sei mesi di reclsuione ciascuno per Sono Carlo Alberto Tregua (presidente), Filippo Anastasi (vice presidente) e Sebastiano Urzì (consulent ...