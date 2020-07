Castel Campagnano, il 24-25-26 luglio la seconda edizione di “Vinili di Vini” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelCampagnano (Ce) – “Degustare e ascoltare…nella massima sicurezza”. Questo il motto della seconda edizione di “Vinili di Vini”, manifestazione che si tiene nello splendido scenario della “Villa Comunale” del comune di Castel Campagnano. Tre giorni dedicati alla scoperta e alla degustazione dei vini di qualità, alla promozione delle tipicità del territorio, nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria. Saranno più di trenta le aziende vitivinicole che parteciperanno alla manifestazione: un’offerta tanto ampia e variegata da soddisfare anche il più esigente dei visitatori. Particolare attenzione verrà riservata anche al lato gastronomico, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Castel Campagnano “Ripartiamo dalla Cultura” – pensiero vincente da Castel Campagnano Dea Notizie Ora è ufficiale: Regionali, Comunali e Referendum al voto il 20 e 21 settembre

Dopo le intenzioni annunciate, ora arriva anche l’atto ufficiale: il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte, nella riunione terminata all’alba di oggi (dove si è discusso il tema caldissi ...

Buoni, biologici, sociali: ecco i vini di Selvanova

Sono vini biologici e a chilometro zero e raccontano una storia sociale: il progetto di Selvanova, azienda di Castel Campagnano (Caserta) del gruppo di imprese sociali Gesco, presentato questa mattina ...

