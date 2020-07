Cassa integrazione, Catalfo: "Pagato 97,1%" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - “Con riferimento ai pagamenti effettuati risulta che, alla data del 7 luglio: sono 3.120.499 i lavoratori per i quali è stato chiesto il pagamento di almeno un'integrazione salariale mensile: di essi, 3.031.495 sono stati già pagati e ammontano a 89.004 quelli che devono ancora essere pagati. Risulta quindi Pagato il 97,1% dei lavoratori aventi diritto. Rispetto al totale dei 3,1 milioni per i quali è stata presentata domanda di pagamento delle prestazioni al 7 luglio scorso, l'Istituto deve ancora erogare 370.976 integrazioni salariali mensili”. Lo dice il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo nel corso di un question time a Montecitorio sui sul tema della Cassa integrazione. Leggi su iltempo

VittorioSgarbi : #governodiperacottari #cassaintegrazione Ancora 90 mila operai dallo scorso marzo senza cassa integrazione. Solo u… - LegaSalvini : ??NUOVA NAVE QUARANTENA: 4.800€ AL MESE PER CLANDESTINO. E AGLI ITALIANI? E LA CASSA INTEGRAZIONE? VERGOGNA! - matteosalvinimi : Mi viene il dubbio che qualcuno stia cercando lo scontro sociale. Mentre ancora 600mila italiani sono senza cassa i… - Domenic20508867 : RT @VittorioSgarbi: #governodiperacottari #cassaintegrazione Ancora 90 mila operai dallo scorso marzo senza cassa integrazione. Solo un go… - LorellaMaffei : RT @laltrodiego: I turisti di #Cancelleri. Quattro milioni di €uro per 285 posti letto. 40mila €/dì per i 101 giorni di contratto. Cioè ci… -

Fidae – “Siamo soddisfatti del confronto che c’è stato in queste settimane e soprattutto grati che alcuni emendamenti come quello sul prolungamento della cassa integrazione per i nostri docenti e ...

Stefano Ricci non modifica i piani all’estero nonostante Covid e crisi geopolitiche

Ma ho 600 dipendenti, ai quali continuiamo ad anticipare e in alcuni casi ad integrare la cassa integrazione da quattro mesi, e sono obbligato a guardare avanti». Il futuro per ora è soprattutto ...

