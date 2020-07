Caso Apple, la sentenza del Tribunale Ue: annullata la decisione della Commissione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Tribunale Ue annulla la decisione della Cassazione sul Caso Apple-Dublino. Gli accordi fiscali non avrebbero costituito un aiuto di Stato. Il Tribunale Ue annulla la decisione della Commissione europea sui tax ruling irlandesi a favore di Apple in quanto Bruxelles non avrebbe dimostrato l’esistenza di un vantaggio anti-concorrenziale. Caso Apple, la sentenza del Tribunale Ue: annullata la decisione della Commissione Per il Tribunale Ue la Commissione ha sbagliato nel dichiarare che Apple ha avuto un vantaggio selettivo ... Leggi su newsmondo

