Caserta, Estate da re alla Reggia con sir Antonio Pappano e il ritorno in Italia di Placido Domingo (Di mercoledì 15 luglio 2020) È un omaggio alla cultura, alla musica e alla bellezza dei nostri monumenti la V straordinaria edizione di ”Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta”, che si terrà dal 30 luglio al 13 settembre nella spettacolare Aperia nel giardino inglese del palazzo reale vanvitelliano. Un calendario di altissimo livello, che comprende Antonio Pappano, Daniel Oren e il Gala di Plácido Domingo e propone come di consueto artisti e orchestre tra le più importanti sulla scena internazionale e sei appuntamenti che, sebbene riservati a una platea ridotta dalle misure anticovid 19, saranno accessibili a tutti con le riprese di Rai Cultura. Media partner della manifestazione ... Leggi su ildenaro

