Carolina Stramare, flirt con Daniel Maldini? FOTO mozzafiato su Instagram (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una nuova storia d’amore? Fra l’attuale Miss Italia, la giovane Carolina Stramare, e il figlio di Paolo Maldini potrebbe esserci del tenero. Il settimanale “Chi”, infatti, avrebbe sorpreso Christian e Carolina insieme a scambiarsi più d’una tenerezza. C’è aria di relazione? Intanto la Miss Italia scatena i followers su Instagram con una FOTO da sballo, di seguito lo scatto. View this post on Instagram Chill ☀️ A post shared by 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 (@CarolinaStramare ) on Jul 13, 2020 at 8:52am PDT Leggi su sportface

ChieDiTv : Comunque TOTO NOMI GIOVANI #GFvip 5. Oltre a Zorzi e Nasti, secondo me pure : - Alessandro Graziani : Perchè di Pa… - 8antonio8989 : Ma quanto è bella Carolina Stramare? - RaffaellaPivato : Carolina Stramare-Christian Maldini, c'è del tenero? - lakers751 : Carolina Stramare paparazzata con Christian Maldini - lakers751 : Carolina Stramare paparazzata con Christian Maldini -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Stramare Carolina Stramare, Miss Italia è innamorata del figlio di un famosissimo ex calciatore: le foto Isa e Chia Carolina Stramare, flirt con Daniel Maldini? FOTO mozzafiato su Instagram

Una nuova storia d’amore? Fra l’attuale Miss Italia, la giovane Carolina Stramare, e il figlio di Paolo Maldini potrebbe esserci del tenero. Il settimanale “Chi”, infatti, avrebbe sorpreso Christian e ...

Miss Italia al Royal: vacanza in Riviera

Miss Italia in carica, Carolina Stramare, lombarda con radici liguri (il papà è di San Lorenzo al Mare, dove ha trascorso la sua infanzia) sta trascorrendo vacanze-glamour nella sua Riviera che defini ...

Una nuova storia d’amore? Fra l’attuale Miss Italia, la giovane Carolina Stramare, e il figlio di Paolo Maldini potrebbe esserci del tenero. Il settimanale “Chi”, infatti, avrebbe sorpreso Christian e ...Miss Italia in carica, Carolina Stramare, lombarda con radici liguri (il papà è di San Lorenzo al Mare, dove ha trascorso la sua infanzia) sta trascorrendo vacanze-glamour nella sua Riviera che defini ...